В Дмитрове задержали мужчину, который выращивал коноплю

В Дмитрове сотрудники полиции задержали мужчину в возрасте 39 лет, который выращивал у себя в подвале коноплю. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник оборудовал цокольный этаж своего дома в одном из СНТ округа вентиляцией, тепловыми лампами и системой полива. Растения он выращивал на протяжении полугода.

В общей сложности было изъято 56 кустов растения, семь пакетов с веществом растительного происхождения, а также все необходимое для фасовки наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в ведомстве рассказали, что в области были задержаны двое мужчин за попытку сбыта около 800 свертков с наркотиками.