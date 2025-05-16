Уголовное дело возбудили по факту пожара в автосервисе в Подольске

Уголовное дело возбудили по факту пожара, который произошел в автосервисе в Подольске. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел минувшей ночью. Согласно предварительной версии, несколько мужчин проникли на территорию автосервиса и подожгли ангар, где находились два грузовика и оборудование. Помимо этого, в результате возгорания сгорели и были повреждены еще пять машин.

Лица, совершившие поджог, устанавливаются. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры Подольска.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что фигуранту дела о хулиганстве в волонтерском центре Протвино была избрана мера пресечения.