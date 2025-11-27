Уголовное дело возбудили в Одинцово по факту опасного вождения на перекрестке

В Одинцово возбудили уголовное дело по факту опасного вождения на одном из перекрестков города. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено 26 ноября. Водители нескольких автомобилей, находясь на перекрестке, грубо нарушили ПДД путем агрессивного вождения и резкого перестроения.

Двоих водителей установили. Они заявили, что отмечали свадьбу друга и решили таким образом поздравить молодоженов.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры Одинцово.

Ранее сообщалось, что один водитель двигался по Можайскому шоссе, игнорируя ПДД и совершая опасные маневры. Второй водитель при этом перекрывал движение другим автомобилям.