В Одинцово прокуратура взяла на контроль дело об опасном вождении

Одинцовская городская прокуратура проконтролирует привлечение нарушителей к ответственности за опасное вождение после появления в СМИ и соцсетях видеозаписи, как водитель легкового автомобиля, двигаясь по Можайскому шоссе в Одинцово, игнорирует правила дорожного движения и совершает опасные маневры. Об этом сообщает прокуратура Московской области.