В Одинцово прокуратура взяла на контроль дело об опасном вождении
Фото: [Прокуратура Московской области]
Одинцовская городская прокуратура проконтролирует привлечение нарушителей к ответственности за опасное вождение после появления в СМИ и соцсетях видеозаписи, как водитель легкового автомобиля, двигаясь по Можайскому шоссе в Одинцово, игнорирует правила дорожного движения и совершает опасные маневры. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
На кадрах видно, как водитель внедорожника при этом перекрывает движение другим автомобилям, чтобы облегчить совершение опасных маневров и предоставить пассажирам возможность заснять это на камеру телефона. По данной публикации сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу организовали процессуальную проверку.
