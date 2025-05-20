Уголовные дела о подделке протоколов общих собраний жильцов возбудили в Пушкино

В Пушкино после вмешательства прокуратуры были возбуждены уголовные дела о подделке управляющей компанией протоколов общих собраний жильцов МКД. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Местные жители подали обращение в связи с нарушением требований жилищного законодательства, после чего городской прокуратурой была организована проверка.

Выяснилось, что местная управляющая компания представила поддельные бюллетени для голосования и протоколы общего собрания жильцов, на основании которых в январе 2023 года сменили управляющую организацию.

В результате возбудили три уголовных дела. Ход их расследования на контроле прокуратуры.

Помимо этого, в результате незаконных действий руководителей УК у жильцов образовалась задолженность за период с декабря 2022 года по июль 2023 года. Ее размер превысил 9,3 млн руб. Прокуратура внесла руководителю информационно-расчетного центра представление. Его рассмотрели и удовлетворили, и задолженность была аннулирована.

Ранее сообщалось, что благодаря военной прокуратуре военнослужащая из Подмосковья получила положенное ей пособие.