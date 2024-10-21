УК Подмосковья придется заплатить почти десять миллионов рублей за ненадлежащее осуществление своей деятельности

В октябре 2024 года в Подмосковье рассмотрели 57 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля, по результатам этой деятельности управляющие компании региона должны будут заплатить штрафы на общую сумму в девять миллионов рублей за ненадлежащее осуществление своей деятельности. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.