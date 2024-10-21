УК Подмосковья придется заплатить почти десять миллионов рублей за ненадлежащее осуществление своей деятельности
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В октябре 2024 года в Подмосковье рассмотрели 57 административных дел в части жилищного надзора и лицензионного контроля, по результатам этой деятельности управляющие компании региона должны будут заплатить штрафы на общую сумму в девять миллионов рублей за ненадлежащее осуществление своей деятельности. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве уточнили, что наиболее тщательно в регионе проверяли работы по подготовке многоквартирных домов к зимнему периоду. Наибольшее число разбирательств пришлось на Сергиево-Посадский округ, где зафиксировали 23 нарушения.
«За организациями, привлеченными к административной ответственности, с момента вынесения штрафа сохраняется право оплатить его в течение 20 календарных дней. В этом случае будет предоставлена скидка, которая составит 50% от общей суммы», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.