Укладка асфальта началась на Юбилейной улице в Подольске

Работы по укладке асфальта стартовали на Юбилейной улице в Подольске в рамках подготовки округа к летнему периоду. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Кроме того, на семи дорожных участках было демонтировано старое покрытие. Это участки Революционного проспекта, Цементного проезда, а также улиц Чехова, Физкультурная, Курская.

В общей сложности в Подольске планируется обновить свыше 97 тыс. кв. м покрытия на муниципальной дорожной сети.

В ходе масштабной уборки в Подольске также приводят в порядок ограждения и остановки, расчищают дороги и тротуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется подготовка территорий к лету.