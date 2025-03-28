Укладка асфальта началась на путепроводе через А-105 в рамках реконструкции Каширского шоссе

В Подмосковье дали старт работам по обустройству покрытия на путепроводе через дорогу А-105. Они ведутся в рамках второй очереди реконструкции Каширского шоссе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, покрытие укладывают на пролетном строении и подходах к путепроводу через А-105 в Ленинском городском округе.

В ведомстве отметили, что также был обустроен участок, связывающий объект с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода войдут в состав развязки между Володарским и Каширским шоссе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о старте сезона ремонта дорог в области. Он начнется в апреле.