Уличное освещение появится еще почти на 400 объектах Подмосковья

В 2025 году уличное освещение в Подмосковье в рамках проекта «Светлый город» обустроят на 374 объектах в 49 округах. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей обустраиваем новое освещение на общественных территориях. В этом году планируем заменить свыше 35 тыс. светильников на энергосберегающие светодиодные, которые дают ощутимую экономию», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Помимо этого, в этом году в регионе установят более 1,2 тыс. шкафов управления наружным освещением (ШУНО), чтобы обеспечить более надежное и современное управление системами освещения. Проект реализуют с 2017 года, его инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.