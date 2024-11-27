Уличное освещение в рамках проекта «Светлый город» обустроили на 214 объектах Подмосковья

В 2024 году в Подмосковье обустроили уличное освещение еще на 214 объектах, работы прошли в рамках проекта «Светлый город», который поручил реализовать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Устройство систем наружного освещения ведем не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и селах. Реализацию проекта продолжим и в следующем году», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в этом году на объектах установили почти четыре тысячи опор освещения и более 32 тысяч светильников. В ведомстве напомнили, что проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В общей сложности в рамках него удалось осветить свыше 3,7 тысячи объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.