Умный сервис подключили в Подмосковье к услуге по согласованию архитектурно-градостроительного облика

К услуге по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, размещенной на региональном портале госуслуг, подключили умный сервис, который будет анализировать введенные данные и сообщать о необходимости обращения за услугой. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Если в данном конкретном случае согласование не требуется, то на экране появится уведомление об этом. Кроме того, становится доступной ссылка на скачивание справки об отсутствии необходимости согласования», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для получения услуги не портале нужно перейти в раздел «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование». Она доступна как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.