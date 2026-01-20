Уникальный автоматизированный хаб высотой с 9-этажный дом построят в Подмосковье

Уникальный автоматизированный складской комплекс высотой порядка 30 метров построят в Богородском округе Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объект возведет ГК «Ориентир». Он станет первым в России проектом, который был реализован по технологии AS/RS. Заказчик комплекса — X5 Group.

Общая площадь объекта составит более 40 тыс. кв. м. В нем оборудуют полностью автоматизированную систему хранения и обработки грузов. Это позволит сократить время складских операций, повысить плотность хранения, снизить операционные затраты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первого роботизированного распределительного центра сети «Магнит».