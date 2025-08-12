Уникальный гала-концерт «Путь Чайковского» состоится в усадьбе Плещеево в Подольске

В Подольске на территории усадьбы Плещеево состоится уникальный гала-концерт «Путь Чайковского». Мероприятие организовано Русским концертным агентством при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Подольска.

В мероприятии примут участие лауреаты международных конкурсов Павел Милюков, Александр Рамм, Федор Освер, Семен Соломатников. Они выступят вместе с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением Народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.

Концерт будет проходить под открытым небом в сопровождении световых и визуальных эффектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Мелиховская весна» в Чехове.