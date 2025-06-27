Уникальный спортивный проект запустят в Подмосковье в июле

В регионе в июле запустят уникальный спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье». Подробнее о программе рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В рамках проекта будут проходить тренировки и мастер-классы для тех, кто любит активный отдых на воде. Их проведут знаменитые спортсмены и артисты.

Старт проекту дадут на пляже Коломенки в Коломне. Участниками станут именитые спортсмены Давит Чакветадзе, Ростислав Гайтюкевич, Анастасия Барсук и другие. Посетителей ждут мастер-классы, разминка, игры, «водная битва», волейбольный матч.

В общей сложности за лето в области пройдет пять спортивных пляжных фестивалей — в Коломне, Талдоме, Электростали, Лыткарино и Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что территории пляжей региона должны быть чистыми и безопасными.