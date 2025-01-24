Универсальную спортивную площадку построят в деревне Степаново в Электростали, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Для реализации проекта в муниципалитете уже согласовали земельный участок площадью 0,1 га с соответствующим видом разрешенного использования. Он расположен недалеко от школы №41.

Площадь объекта составит 20 на 38 метров. На площадке можно будет проводить тренировки и игры по мини-футболу, гандболу и баскетболу. Территория будет оборудована освещением. Завершить обустройство объекта планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на 2025 год в регионе запланировано строительство трех ФОКов.