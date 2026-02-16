Управдомы Подмосковья в преддверии 23 февраля отправили участникам СВО гуманитарную помощь

Управдомы Подмосковья передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

Управдомы Подмосковья в преддверии Дня защитника Отечества передали гуманитарную помощь бойцам СВО. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, Ассоциация председателей советов МКД региона совместно с благотворительным фондом «Башня» Солнечногорского отделения «Боевое братство» собрали бойцам термобелье, футболки, энергетическое питание, воду, грелки, хемилюминесцентные палочки, полевую баню, коптеры, дроны, генераторы, лекарства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале нового модуля обучения по программе «Герои Подмосковья».

