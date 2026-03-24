Управление Министерства юстиции Подмосковья и ОПМО ответили на вопросы НКО о новых правилах подачи отчетности

Комиссия по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений Общественной палаты Подмосковья провела заседание на тему изменений в правилах предоставления отчетности для НКО. Мероприятие было организовано совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Подмосковью, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками заседания стали свыше 150 человек, в том числе представители общественных организаций, благотворительных фондов, религиозных объединений и муниципальных Общественных палат региона.

Встреча была организована в связи с тем, что был введен новый порядок отчетности НКО, и у руководителей и бухгалтеров таких организаций возникло множество вопросов.

В рамках заседания начальник отдела по делам НКО Управления Минюста РФ по региону Мария Хвалина представила подробную инструкцию подачи отчета через портал министерства. Она также разобрала самые частые ошибки при подаче документов.

Представители НКО, испытывающие трудности при заполнении отчетности, могут обратиться за помощью в управление. Ведомство организовало специализированное рабочее место по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1). Также в округах Подмосковья до 15 апреля будут проходить тематические круглые столы и обучающие семинары.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил общественникам региона областные награды.