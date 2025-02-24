Управляющие организации Подмосковья оштрафовали за некачественное обслуживание домов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 47 административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля.

Дела были заведены на управляющие и ресурсоснабжающие организации из 17 округов Подмосковья.

По итогам рассмотрения дел на организации были наложены штрафы, общая сумма которых составила 3,7 млн руб.

По 19 делам назначили предупреждения, так как нарушение было совершено в первый раз. По 28 делам назначили административные штрафы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил развить прозрачную коммуникацию между управляющими организациями и жителями.