Управляющие организации Подмосковья провели локальный ремонт в подъездах МКД

Управляющие организации Подмосковья провели локальный ремонт в подъездах многоквартирных домов региона. Об итогах работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в Пушкино установили новые почтовые ящики в подъезде дома № 9А по Заводской улице. В Сергиевом Посаде обновили покрытие дверных полотен подъездов и подвальных помещений в доме на проспекте Красной Армии, 1А.

В Химках провели косметический ремонт входной группы, восстановив штукатурный слой и покрасив вход и зоны мусоропровода, в доме № 4 на улице Родионова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Единого центра управления ЖКХ региона.