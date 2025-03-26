Управляющие организации Подмосковья в феврале устранили 90 засоров в мусоропроводах

В Подмосковье управляющие организации за прошлый месяц отработали свыше 170 заявок жителей на очистку мусороприемных камер и устранение засоров в мусоропроводах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за указанный период в округах устранили 90 засоров в мусоропроводах, а также привели в нормативное состояние 80 мусорокамер.

Ответственность за состояние мусоропроводов и мусороприемных камер в жилых домах лежит на управляющей организации. Специалисты компаний должны регулярно промывать и чистить объекты, чтобы в подъездах не возникал неприятный запах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей округов о правилах вывоза крупногабаритного мусора.