Управляющие организации Подмосковья за полгода устранили свыше 1,4 тыс. засоров в мусоропроводах МКД

Управляющие организации Подмосковья за первые полгода устранили более 1,4 тыс. засоров в мусоропроводах многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что такие работы проводятся разными методами. Если случай сложный, приходится вскрывать стенки конструкции.

Жителей призвали пользоваться мусорными пакетами, а также проверять, помещается мусор в загрузочный клапан. Также запрещается выбрасывать в мусоропровод крупногабаритный и строительный мусор, тлеющие или горящие предметы, опасные отходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснить жителям, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы. Он напомнил, что для этого оборудованы специальные площадки.