Урок мужества прошел в колледже «Знание» в Подольске. В нем приняли участие первый зампред Совета депутатов округа Евгений Патрушев, представитель Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка, участник специальной военной операции Руслан Ашурбеков.

Мероприятие было посвящено Дню Героев Отечества. Урок посетили около 60 студентов.

В рамках занятия гости рассказали о внутренних опорах, важности исторической памяти. Они отметили, что осознанное отношение к прошлому — это фундамент для ответственного отношения к настоящему и будущему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе помогают ветеранам СВО.