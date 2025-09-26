Урок мужества прошел в школе имени Героя России Монетова в Подольске
Около 500 школьников Подольска посетили урок мужества
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске в школе имени Героя России Александра Монетова провели урок мужества для школьников. В нем приняли участие около 500 ребят, сообщили в администрации округа.
Занятие провели учащиеся 7-11-х классов. Они рассказали о жизни Монетова, который погиб в Чеченской республике в 1995 году при выполнении специального задания. На урок пришли родители героя Валентина и Геннадий Монетовы.
