Урок мужества прошел в школе имени Героя России Монетова в Подольске

Около 500 школьников Подольска посетили урок мужества

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

В Подольске в школе имени Героя России Александра Монетова провели урок мужества для школьников. В нем приняли участие около 500 ребят, сообщили в администрации округа.

Занятие провели учащиеся 7-11-х классов. Они рассказали о жизни Монетова, который погиб в Чеченской республике в 1995 году при выполнении специального задания. На урок пришли родители героя Валентина и Геннадий Монетовы.

