Урок по электробезопасности провели для дошкольников Подольска
Энергетики Подмосковья провели урок в школе Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
Специалисты «Россети Московский регион» провели в четвертом дошкольном отделении школы «Бородино» интерактивное занятие на тему электробезопасности.
Всего осенью в школах Подмосковья проведут более 170 уроков по электробезопасности, сообщили до этого в Министерстве энергетики Московской области.
Занятие в Подольске посетили более 50 ребят. Им рассказали об опасностях, связанных с электричеством, и научили, как правильно себя вести вблизи электроустановок. Также детям показали тематические мультфильмы.
