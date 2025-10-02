Урок по электробезопасности провели для дошкольников Подольска

Всего осенью в школах Подмосковья проведут более 170 уроков по электробезопасности, сообщили до этого в Министерстве энергетики Московской области.

Занятие в Подольске посетили более 50 ребят. Им рассказали об опасностях, связанных с электричеством, и научили, как правильно себя вести вблизи электроустановок. Также детям показали тематические мультфильмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о состоянии электросетевого комплекса в регионе.