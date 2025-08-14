Урожай томатов в Подмосковье за семь месяцев 2025 года составил 26,4 тыс. тонн

В Подмосковье за семь месяцев текущего года было собрано 26,4 тыс. тонн помидоров. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе производством томатов занимаются девять предприятий. Общая площадь их теплиц составляет более 228 га. В них выращивают черри, сливовидные и коктейльные разновидности помидоров.

Наибольший объем урожая зафиксирован в ООО «Агрокультура Групп» в Кашире — более 40 тыс. тонн.

В целом объем урожая овощей защищенного грунта в области с начала года составил почти 83 тыс. тонн. Сбор продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.