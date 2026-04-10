Усадьба Боблово расскажет о литературных предпочтениях ученого Дмитрия Ивановича Менделеева

В усадьбе Боблово музея‐заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока (городской округ Клин) открывается выставка «Круг чтения Д. И. Менделеева». Экспозиция приглашает гостей заглянуть в книжный мир великого ученого и узнать, какие зарубежные авторы сопровождали Дмитрия Ивановича во время отдыха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Дмитрий Иванович Менделеев относился к книге с особым уважением — он видел в ней не просто источник знаний, а надежного помощника в работе и жизни. Чтение было важной частью его повседневности: ученый регулярно знакомился с новинками научной и художественной литературы, просматривал журналы.

О литературных предпочтениях Менделеева можно узнать из воспоминаний его родных и близких. Оказывается, после обеда ученый любил собираться с семьей и читать вслух приключенческие романы. Особенно его увлекали истории о жизни индейцев. Не оставляли его равнодушным и захватывающие уголовные романы. Среди любимых писателей он выделял Жюля Верна и Рокамболя.

На полках личной библиотеки Менделеева почетное место занимали собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера, Александра Дюма, Вальтера Скотта и Жюля Верна. Эти авторы дарили ученому яркие эмоции и переносили в мир смелых открытий и невероятных приключений.

Посетить выставку можно до 30 июня. Мероприятие рассчитано на аудиторию старше 6 лет.

