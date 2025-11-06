Усадьба Гончаровых в Волоколамске станет частью туристического кластера

Усадьба Гончаровых в Волоколамске будет преобразована в гостиничный комплекс и станет частью туристического кластера. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Расположенный среди прекрасных пейзажей объект федерального значения вскоре пополнит список уникальных туристических направлений Подмосковья благодаря своему преобразованию в гостеприимный гостиничный комплекс», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Архитектурный ансамбль вместе с прилегающим земельным участком планируется выставить на торги для привлечения инвестора. Всего в сделку включены 29 объектов недвижимости усадьбы, объединенных вокруг Ярополецкой плотины имени В. И. Ленина. Площадь участка составляет почти 109 га.

В министерстве отметили, что в дальнейшем участок перейдет в распоряжение муниципальной администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии сквера на территории усадьбы в Лыткарино.