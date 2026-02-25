Усадьбу Гаврюхина в Коломне передали в аренду для реставрации

В Коломне была передана в аренду за 1 рубль усадьба Гаврюхина. Обязательным условием является реставрация объекта, рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Усадьба находится на улице Левшина и включает в себя три объекта недвижимости. Их общая площадь составляет почти 500 кв. м.

Инвестор, который получил право аренды, должен будет полностью отреставрировать комплекс в течение семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы «Лыткарино».