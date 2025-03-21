Ущерб от незаконной свалки в Ленинском округе составил 1,7 млн руб.

Министерство экологии и природопользования Московской области намерено взыскать с организатора незаконной свалки в Ленинском округе 1,7 млн руб. ущерба, причиненного почвам.

Факт незаконного размещения отходов выявили на двух участках земли недалеко от деревни Андреевское. Собственником земли является индивидуальный предприниматель.

Как показало обследование, общая площадь свалки составляет более 700 кв. м. На участках размещено около 340 кубометров отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно объяснить жителям, как правильно вывозить крупногабаритный мусор.