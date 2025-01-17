Услуга дистанционного консультирования с аппаратом омбудсмена доступна в Подмосковье
К омбудсмену Подмосковья можно обратиться через МФЦ
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов]
Жители региона могут подать обращение в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской через многофункциональные центры.
«Такой формат был разработан специально для удобства наших жителей, благодаря которому они могут оперативно получать квалифицированные ответы на свои вопросы», — отметила Фаевская.
Для записи на дистанционную консультацию потребуется авторизация на областном сайте госуслуг. Сервис доступен в разделе «ГКУ МО "МО МФЦ"».
В день консультации нужно приехать в выбранный офис. Его сотрудник проведет консультацию с представителем аппарата омбудсмена по видеосвязи.