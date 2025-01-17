Услуга дистанционного консультирования с аппаратом омбудсмена доступна в Подмосковье

Жители региона могут подать обращение в аппарат уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской через многофункциональные центры.

«Такой формат был разработан специально для удобства наших жителей, благодаря которому они могут оперативно получать квалифицированные ответы на свои вопросы», — отметила Фаевская.

Для записи на дистанционную консультацию потребуется авторизация на областном сайте госуслуг. Сервис доступен в разделе «ГКУ МО "МО МФЦ"».

В день консультации нужно приехать в выбранный офис. Его сотрудник проведет консультацию с представителем аппарата омбудсмена по видеосвязи.