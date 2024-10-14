Услугу по назначению опекуном оптимизировали в Московской области

В Подмосковье упростили онлайн-форму заявления на услугу по назначению опекуном и распоряжению имуществом совершеннолетнего подопечного, которую нужно заполнить в рамках получения услуги на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронная форма подачи заявки стала еще удобнее. Так, если двое жителей планируют стать опекунами, то второму пользователю портала в личный кабинет поступит согласие на совместную подачу заявления», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, к услуге также подключили сервис автоматического расчета периода для предоставления справок о доходах. Воспользоваться ей можно в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Перед этим нужно будет авторизоваться через ЕСИА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.