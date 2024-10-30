Услугу по установлению сервитута на участок в границах земель транспорта в Подмосковье можно получить онлайн

Услугу по установлению сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог в Подмосковье теперь можно будет получать в режиме онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронном виде можно установить сервитут на участок, который находится в собственности Московской области и располагается в границах полос отвода автодорог, и подписать соглашение об этом прямо в личном кабинете», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что сервитут представляет собой право ограниченного пользования чужим земельным участком или объектом недвижимости. Его установка нужна для того, чтобы воспользоваться собственностью, не нарушая прав владельца. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», ее предоставляют бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.