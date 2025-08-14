Установку сцены и укладку газона для концерта «Путь Чайковского» завершили в Подольске

В Подольске установили сцену и уложили газон для концерта «Путь Чайковского». Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт пройдет на территории усадьбы «Плещеево». Для него создали уникальную сцену с подсветкой. Также расчистили и благоустроили нижнюю террасу парка. Уложили около 3 тыс. кв. м газона.

В партере планируется разместить 500 зрителей. Также будут установлены пуфики для отдыха, открыты фудтраки.

