Устройство наружного освещения стартовало в ходе строительстве нового здравпункта в Клину

В Клину начали подключать наружное освещение в рамках строительства нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здравпункт строится по модульной технологии в деревне Мисирево за счет бюджетных средств. Это одноэтажное здание площадью 200 кв. м.

ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. В нем обустроят медицинские кабинеты, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пребывания пациентов.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет порядка 90%. Завершить работы планируется до конца этого года, а открыть здравпункт — в следующем году.

