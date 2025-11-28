Устройство наружного освещения стартовало в ходе строительстве нового здравпункта в Клину
В Клину начали подключать наружное освещение в строящемся ФАПе
Фото: [Медиасток.рф]
В Клину начали подключать наружное освещение в рамках строительства нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здравпункт строится по модульной технологии в деревне Мисирево за счет бюджетных средств. Это одноэтажное здание площадью 200 кв. м.
ФАП рассчитан на 36 посещений в смену. В нем обустроят медицинские кабинеты, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную, палату для пребывания пациентов.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет порядка 90%. Завершить работы планируется до конца этого года, а открыть здравпункт — в следующем году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение. Оно появилось в «Лапино-4».