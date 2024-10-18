Увеличение трафика зафиксировали на сайтах усадеб и родовых поместий Подмосковья
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С начала 2024 года трафик на сайтах родовых поместий и усадеб Подмосковья увеличился на 18%, наибольший прирост принесли усадьбы «Захарово» и «Вяземы», где прошло детство А. С. Пушкина. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Для того, чтобы абоненты смогли по-настоящему проникнуться историей и прочувствовать дух ушедшей эпохи, мы цифровизировали подмосковный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, объединяющий три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея-заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 Мбит/с», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается порядка 200 дворянских усадеб и советских дач. В число лидеров по количеству посещений сайтов также вошли усадьба «Мелихово», ставшая одним из главных музеев А. П. Чехова в стране, и «Даровое» — место, где прошли детские годы Ф. М. Достоевского.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.