Увеличение трафика зафиксировали на сайтах усадеб и родовых поместий Подмосковья

«Для того, чтобы абоненты смогли по-настоящему проникнуться историей и прочувствовать дух ушедшей эпохи, мы цифровизировали подмосковный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, объединяющий три усадьбы: Шахматово, Боблово и Тараканово. С помощью новой базовой станции инженеры смогли обеспечить территорию музея-заповедника связью и мобильным интернетом с максимальной скоростью свыше 190 Мбит/с», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.