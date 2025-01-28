В 10 округах Подмосковья провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт светофорных объектов, расположенных вдоль региональных дорог в 10 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улице Михалевича в Раменском, Центральном проезде в Ивантеевке, улице Ново-Никольской в Красногорске, 46-м км Каширского шоссе в Домодедове, Кремневском шоссе в Протвине, улице Центральной в деревне Санино под Коломной. Кроме того, ремонт провели на улице Лебеденко в рабочем поселке Тучково Рузского округа, улице Ленинской в селе Анискино Лосино-Петровского округа и Московском шоссе у поселка Лакокраска Сергиево-Посадского округа. В ведомстве уточнили, что специалисты проводят обследования дорожной сети проводится каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.