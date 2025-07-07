В 10 округах Подмосковья вывезли 1,7 тыс. незаконно расположенных морских контейнеров

В Подмосковье вывезли 1,7 тыс. незаконно установленных морских контейнеров. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Работы провели на 22 участках земли в десяти округах региона, отметили в ведомстве. Также в процессе вывоза 11 тыс. контейнеров в трех округах.

На 94 участках в 36 округах, где выявили незаконно установленные контейнеры, зафиксировано использование земли не по назначению. На 22 участках нарушения устранили, на трех контейнеры все еще вывозят. У 18 участков увеличили кадастровую стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет действовать единый стандарт размещения контейнеров морского типа.