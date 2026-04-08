В 11 округах Подмосковья отремонтировали светофорные объекты
Ремонт светофоров провели в 11 округах Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
Ремонт светофорных объектов провели в 11 округах Подмосковья. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общей сложности специалисты «Мосавтодора» привели в порядок 14 светофоров в Подольске, Долгопрудном, Можайске, Сергиевом Посаде, Люберцах, Чехове, Королеве, Домодедово, Ступино, Истре, Мытищах.
К примеру, в Мытищах провели ремонт транспортного светофора на Центральной улице в Жостово и отремонтировали вызывную кнопку пешеходного светофора на улице Мира в самом городе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб региона на весенний период работы.