В 12 округах Подмосковья провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора за неделю провели ремонт 12 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на улице Тарасовской в Королеве, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Центральной в Щелкове, на улице Батарейной в Лобне, на Озерском шоссе в Коломне. Кроме того, работы прошли на 60-м км Старого Симферопольского шоссе в Чехове, на Осташковском шоссе в деревне Пирогово в Мытищах, на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа, на улице 1-й Советской в городе Верее Наро-Фоминского округа, на улице Центральной в селе Юрасово под Воскресенском.

Отдельно специалисты починили неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на улице Обуховской в Солнечногорске и на улице Ворошилова в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.