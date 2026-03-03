В 14 округах Подмосковья пройдут акции по утилизации старой электроники

Сбор старой электроники пройдет в Подмосковье

Фото: [Медиасток.рф]

В 14 округах Подмосковья в марте проведут акции по утилизации старой электроники, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Организатор акции — Фонд рационального природопользования. Организация бесплатно принимает на утилизацию все виды электронного оборудования.

«Участие в подобных акциях — это удобный способ избавляться от старого и вышедшего из строя оборудования, не создавая дополнительной нагрузки на мусорные полигоны», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Подробная информация об акциях представлена на сайте фонда.

