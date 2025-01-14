В 2024 году в МОДКТОБ проконсультировали более 21,9 тыс. детей

В МОДКТОБ по итогам прошлого года проконсультировали свыше 21,9 тыс. маленьких пациентов, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Также за год в учреждении провели операции 4,9 тыс. пациентов, в том числе свыше 800 операций в рамках программы высокотехнологичной медпомощи.

«Подводя итоги года, мы можем оценить свои успехи и достижения, проанализировать ошибки и неудачи. Это отлично мотивирует нас на дальнейшие свершения, позволяет гордиться своими успехами и проводить работу над ошибками», — отметил главврач учреждения Александр Григорьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля с момента его открытия оказали помощь более 32 тыс. пациентов.