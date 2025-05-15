В 2025 году 40 пар планируют заключить брак на своей площадке в Подмосковье

В Подмосковье в этом году в рамках проекта «Своя локация» брак планируют заключить 40 пар. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В области поженились уже более 12 тыс. пар. Еще порядка 15 тыс. подали заявления и готовятся к свадьбе. Выездные церемонии становятся все более популярными среди будущих молодоженов.

Основные места для проведения церемоний представлены на сайте «Свадьба в Подмосковье». Их более 70. Это парки, музеи, галереи, коммерческие площадки. Также можно выбрать собственную локацию, соответствующую основным требованиям. Сотрудник ЗАГС приедет на нее и проведет официальную церемонию. Этой возможностью воспользовались 39 пар.

Ранее в министерстве рассказали, что в региона с начала 2025 года родились более 22 тыс. детей.