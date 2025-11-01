В 2025 году мероприятия в подмосковных парках посетили почти 2,5 млн человек

По итогам 10 месяцев 2025 года в парках Подмосковья организовали 29 общеобластных проектов, 352 уникальных и спортивных события, более 35 тыс. мероприятий системного расписания, шесть специальных проектов, организованных АНО «Мособлпарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, в общей сложности их посетили более 2,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Так, например, в этом году в регионе завершился III областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством Егора Дружинина, прошли I фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых, фестиваль брейкинга и хип-хопа «Область танцевальных искусств» и фестиваль современной культуры «Малевич».

Кроме того, в парках проводили уникальные и спортивные мероприятия, включая фестиваль «Йога &Аюрведа» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске и гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.