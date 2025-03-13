В 2025 году мобильные медицинские комплексы Подмосковья совершили более 1,7 тыс. выездов

С начала 2025 года мобильные медицинские комплексы подмосковных медучреждений совершили свыше 1,7 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В их рамках медосмотр прошли более 40 тыс. пациентов, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В передвижных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации и рентген-исследование, проконсультироваться с врачом узкой специализации. Состав медицинской бригады формируется в зависимости от потребностей населенных пунктов.

В этом году больницам региона передали уже пять мобильных здравпунктов. В них установлены маммографы и флюорографы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве необычного ФАПа в Одинцово. Здравпункт возводится с использованием технологии 3D-печати.