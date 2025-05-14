В 2025 году «Мособлэнерго» установит в Подмосковье 20 медленных электрозарядных станций
В Подмосковье в 2025 году установят еще 20 медленных электрозарядных станций
Фото: [Медиасток.рф]
В течение 2025 года АО «Мособлэнерго» установит в Подмосковье 20 медленных электрозарядных станций. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Объекты появятся на территориях 15 округов региона, в том числе в Домодедово, Коломне, Долгопрудном, Клину, Пушкино, Раменском.
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