В 2025 году «Мособлэнерго» установит в Подмосковье 20 медленных электрозарядных станций

В течение 2025 года АО «Мособлэнерго» установит в Подмосковье 20 медленных электрозарядных станций. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Объекты появятся на территориях 15 округов региона, в том числе в Домодедово, Коломне, Долгопрудном, Клину, Пушкино, Раменском.

Сейчас проводится конкурс на закупку необходимого оборудования. Подать заявку можно 16 мая. Подрядчика определят к 23 мая.

Общее число зарядных станций для электротранспорта в Подмосковье составляет порядка 800. Число таких объектов продолжает увеличиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске было открыто движение по путепроводу в Аникеевке.