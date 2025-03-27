В 2025 году принципам бережливого производства обучат 50 предприятий Подмосковья

В Подмосковье в 2025 году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединятся еще 50 предприятий. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности к проекту присоединились 293 подмосковных предприятия. Из них 183 уже завершили обучение. Благодаря внедрению в компаниях принципов бережливого производства экономический эффект составил более 10 млрд руб.

В числе участников проекта — компания «Живые диваны» из Ногинска. Благодаря проекту на предприятии на 80% увеличили выработку в потоке, а незавершенное производство и время выполнения работ сократились на 45% и 43% соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал создание в регионе еще одной ОЭЗ. Объект появится на территории Серпухова.