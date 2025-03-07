В 2025 году в Подмосковье направят около 8 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства

В 2025 году на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья» направят бюджет в размере 7,8 млрд рублей, она направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, улучшение инфраструктуры, поддержку предпринимателей и сельхозпроизводителей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем средств выделят на подпрограмму «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» — 5,5 млрд рублей. Они помогут поддержать племенное животноводство, элитное семеноводство овощей, производство молока и не только.

Помимо этого, 0,4 млрд рублей пойдут на подпрограмму «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации», столько же — на подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.