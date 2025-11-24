В 2025 году в Подмосковье по губернаторской программе газифицировали 50 населенных пунктов

В Подмосковье с начала 2025 года по программе губернатора газифицировали 50 населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят сотрудники АО «Мособлгаз». Всего в текущем году планируется газифицировать 70 населенных пунктов, таким образом, большая часть плана выполнена. Строительство сетей продолжается в семи округах.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» реализуется в Подмосковье на протяжении уже более чем 20 лет. В ее рамках газ получили свыше 300 тыс. жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько объектов водоснабжения и водоотведения будет реконструировано в регионе в текущем году.