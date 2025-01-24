В 2025 году в Подмосковье по губернаторской программе газифицируют 70 населенных пунктов

В Подмосковье в 2025 году в рамках губернаторской программы газифицируют 70 населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В общей сложности за год специалисты «Мособлгаза» построят 300 км новых газопроводов. Работы проведут в 20 городских округах, в том числе в Волоколамске, Дмитрове, Можайске, Кашире, Серпухове, Коломне и Чехове. В результате к газу смогут подключиться 9,3 тыс. жителей.

По словам главы министерства Сергея Воропанова, с начала действия программы были газифицированы 900 населенных пунктов. Возможность подключения к газу появилась почти у 284 тыс. жителей.

«Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в повышении качества жизни жителей Подмосковья и создании комфортных условий для развития региона», — добавил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа по модернизации коммунальных объектов ведется в регионе.