В 2025 году в спортшколе «Истина» в Истре капитально отремонтируют кровлю
Кровельные работы проведут в спортшколе «Истина» в Истре в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Истре в этом году капитально отремонтируют кровлю в спортивной школе олимпийского резерва «Истина». Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Школа расположена в деревне Головино. Ее построили в 1965 году. Сейчас в учреждении занимают свыше 400 человек. Здесь проводят занятия по керлингу, лыжам, сноуборду и другим зимним видам спорта.
Кровлю здания отремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья. Средства на эти цели выделят из бюджета. Работы проведет ООО «ТрансСтрой» до конца текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Химках будет построен новый спортивный цент, где будут тренироваться профессиональные футболисты.