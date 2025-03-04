В 2025 году в спортшколе «Истина» в Истре капитально отремонтируют кровлю

В Истре в этом году капитально отремонтируют кровлю в спортивной школе олимпийского резерва «Истина». Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа расположена в деревне Головино. Ее построили в 1965 году. Сейчас в учреждении занимают свыше 400 человек. Здесь проводят занятия по керлингу, лыжам, сноуборду и другим зимним видам спорта.

Кровлю здания отремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья. Средства на эти цели выделят из бюджета. Работы проведет ООО «ТрансСтрой» до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Химках будет построен новый спортивный цент, где будут тренироваться профессиональные футболисты.